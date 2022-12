Hausse du Smic : combien allez-vous gagner en plus à partir du 1er janvier 2023 ?

Après une hausse de 0.9% en janvier 2022, puis de 2.65% en mai 2022 et 2.01% en août 2022, le Smic va de nouveau augmenter en janvier 2023, a annoncé l'exécutif. Le résultat d'un décret officiel actant la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel de croissance face à l'inflation. Un taux d'inflation notamment calculé sur la base des 20% de ménages aux plus faibles revenus, des salaires horaires moyens des ouvriers et employés.



Avec une nouvelle hausse de 1.81% dès le mois de janvier 2023, qui correspond à une augmentation de 106.16 euros brut et plus de 84.04 euros net par mois en un an, le salaire net à 35 heures par semaine devrait donc être porté à 1.353 euros - 1.709 euros brut mensuels et 11,27 euros brut de l'heure -, d'après les chiffres fournis sur le site du gouvernement. Concrètement, les salariés touchant le Smic gagneront 24 euros de plus par mois.

Le gouvernement a également annoncé l'extension de cette même hausse à la Fonction publique. Ainsi, dès le 1er janvier 2023, les plus bas salaires en bénéficieront pour s'aligner sur le Smic du secteur privé. Le ministère du Travail a donc précisé que le minimum de traitement dans la Fonction publique sera porté à 1.712,06 euros brut mensuels. Une mesure qui devrait concerner : "près de 409.000 agents publics employés par l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics d'hospitalisation", indique encore le ministère.

Par ailleurs, la question d'une nouvelle mesure générale d'augmentation des salaires a été écartée, au profit de discussions autour des parcours professionnels et de la rémunération des fonctionnaires, lancées début 2023.

