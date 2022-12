Indemnité carburants : comment savoir si vous avez droit aux 100 euros d'aide ?

La ristourne gouvernementale sur le prix des carburants, 10 centimes par litre, s'arrêtera à la fin du mois de décembre. Pour continuer à soutenir le pouvoir d'achat, le gouvernement a décidé de mettre en place une indemnité carburant. Elisabeth Borne, la Première ministre, est venue l'annoncer sur RTL le mercredi 7 décembre. Cette indemnité d'un montant de 100 euros sera versée à 10 millions de travailleurs modestes, la moitié des ménages français.

C'est une aide ciblée. Elle concerne uniquement ceux qui travaillent, pas les retraités ni les chômeurs, uniquement les travailleurs qui ont besoin absolument de prendre leur véhicule pour aller travailler. Quel que soit le type de véhicule : thermique, hybride, rechargeable, électrique, et même les deux-roues motorisés. Le gouvernement a calculé que 100 euros équivalaient à 10 centimes par litre pour quelqu'un qui roule 12.000 kilomètres par an. (12.000 km/an, c'est la moyenne en France).

L'indemnité carburant est une aide sous condition de ressource

Pour toucher cette indemnité carburant, il faut un revenu fiscal de référence inférieur à 14.700 euros par an et par part (par personne déclarée au foyer). Cela correspond, selon le gouvernement, à un niveau de revenus pour une personne seule inférieur à 1.314 euros nets par mois. Pour un couple avec un enfant : inférieur à 3.285 euros, même chose pour une femme seule avec deux enfants. Pour un couple et deux enfants : inférieur à 3.941 euros nets par mois et pour un couple avec trois enfants : inférieur 5.255 euros mensuels.

Quelles sont les démarches à entreprendre ? Il faudra remplir un formulaire sur le site internet impôts.gouv.fr, indiquer le numéro fiscal du foyer - il figure en haut de la première page de la dernière déclaration de revenus. Indiquer la plaque d’immatriculation et le numéro de carte grise du véhicule et joindre une attestation sur l’honneur pour expliquer que vous utilisez bien ce véhicule pour aller travailler.

Ensuite, les 100 euros seront versés directement sur le compte en banque du bénéficiaire, rapidement après la demande, à partir de janvier. Et si dans le foyer, vous êtes deux à utiliser deux véhicules différents, vous recevrez 200 euros. Le coût de cette mesure est estimé à un milliard d'euros maximum si tous ceux qui y ont droit en font la demande. Elle sera financée sur le budget de l'État 2023.

