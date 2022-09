Démarchage téléphonique : les règles vont devenir encore plus strictes

Fini le démarchage téléphonique pour le compte CPF et autres arnaques en tout genre ? L'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) tente en tout cas d'endiguer le flot d'appels téléphoniques indésirables en réservant les numéros commençant par 06 ou 07 aux communications interpersonnelles. Une règle qui devrait s'appliquer dès le 1er janvier 2023.

L'Arcep explique dans un communiqué avoir pris ces mesures pour "renforcer la protection des utilisateurs contre les fraudes et abus [et] accompagner l’innovation et le développement des nouveaux usages". Il s'agit notamment d'éviter "une pénurie de numéros à 10 chiffres".

L'autorité de régulation appelle désormais les organismes souhaitant mettre en relation les usagers avec des "plateformes techniques" à se tourner vers les numéros commençant par 09. Cela concerne, entre autres, les livreurs de colis ou les plateformes VTC. Les numéros à cinq chiffres permettant d'envoyer des SMS courts, publicitaires notamment, continueront toutefois d'exister. Quant aux indicatifs régionaux des lignes fixes (01 à 05), les règles restent, elles, inchangées.

