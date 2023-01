Bois, fioul, chèque exceptionnel… Quelles sont les aides pour faire baisser vos factures d'énergie ?

Pour répondre à la hausse des tarifs de l'énergie, le gouvernement a mis en place plusieurs chèques "exceptionnels", distribués entre 2022 et 2023 pour aider les Français à régler leurs factures. Modalités et dates de réception, montants… Tour d'horizon de ces coups de pouce de l'État envoyés aux ménages les plus modestes.

En tête de ces compléments, le chèque énergie "classique". D'un montant moyen de 150 euros - jusqu'à 227 euros -, cette aide est destinée à régler les factures de gaz naturel, d'électricité, ou encore de combustibles tels que le bois et le fioul. Les bénéficiaires - quelque 5.8 millions entre 2021 et 2022 selon le gouvernement -, sélectionnés selon leurs revenus et la composition de leur foyer, n'ont aucune démarche à effectuer pour recevoir ce chèque. Envoyé le plus souvent au mois d'avril, il sera reconduit au printemps 2023.



À celui-ci s'ajoute le chèque énergie "exceptionnel". Mis en place à l'automne 2021, ce chèque énergie complète le chèque "classique" et le bouclier tarifaire censé limiter les effets de la hausse des tarifs réglementés de l'électricité et du gaz, prévue en 2023. Son montant est de 100 euros (pour les ménages au RFR/UC compris entre 10.800 euros et 17.400 euros) à 200 euros (pour les bénéficiaires du chèque énergie au titre de 2022 ayant un RFR/UC inférieur à 10.800 euros). Il est envoyé automatiquement, sans demande à effectuer, entre le 12 décembre 2022 et le 27 janvier 2023. Il sera utilisable jusqu'en mars 2024.

Chèques fioul et bois : une demande obligatoire

En plus des deux chèques énergie, les ménages se chauffant aux combustibles peuvent bénéficier d'une aide supplémentaire. Toutefois, celles-ci répondent à des modalités spécifiques.

En premier lieu, le chèque énergie exceptionnel "opération fioul". Adressé aux ménages se chauffant au fioul qui ne bénéficient pas des boucliers tarifaires sur l'électricité et le gaz, ce chèque d'un montant de 100 (pour les bénéficiaires du chèque énergie 2022 au RFR/UC inférieur à 10.800 euros) à 200 euros (pour les autres ayant un RFR/UC compris entre 10.800 € et 20.000 euros), concerne 1.6 millions de foyers. Une demande est nécessaire pour le recevoir : elle doit être effectuée sur ce portail en envoyant une facture de fioul à votre nom, au plus tard le 31 mars 2023. L'aide sera envoyée le mois suivant la validation du dossier.

Enfin, le chèque énergie exceptionnel "opération bois". La demande pour recevoir cette aide destinée à 70% des ménages qui se chauffent au bois est à effectuer en ligne, sur cette plateforme, depuis le 27 décembre 2022 et jusqu'au 30 avril 2023 au plus tard. D'un montant de 50 à 200 euros selon la composition de votre foyer, cette aide vous sera envoyée le mois suivant la validation de votre dossier, à compter de mi-février 2023. Comme pour le chèque énergie fioul, une facture nominative prouvant un achat de bois d'une valeur minimale de 50 euros est à transmettre.

Bien que destinés au règlement de factures de fioul ou de bois, ces chèques peuvent être utilisés pour payer d'autres fournisseurs et vos autres factures d'énergie (électricité, gaz naturel, ou même fioul). Toutes les modalités et simulateurs d'éligibilité sont à retrouver sur le site ecologie.gouv.fr.

Quid des carburants ?

Mise en place par décret en mars 2022, l'aide exceptionnelle à l'achat de carburants en France métropolitaine et régions d'Outre-mer a pris fin le 31 décembre 2022. Ramenée à près de 10 centimes d'euros hors taxe sur chaque litre acheté (quelque soit la nature du carburant, le public et le type de véhicule concerné), cette remise a définitivement disparu le 1er janvier 2023.



Toutefois, le gouvernement a annoncé la création d'une nouvelle ristourne pour 2023. Cette indemnité de 100 euros, présentée par Élisabeth Borne sur RTL, sera versée à partir de janvier 2023 à 10 millions de travailleurs modestes. Elle pourra aller jusqu'à 200 euros en fonction du nombre de véhicules utilisés par foyer, et sera directement créditée sur le compte en banque des bénéficiaires après qu'ils en aient fait la demande.