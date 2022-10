Pouvoir d'achat : comment bénéficier du chèque énergie "exceptionnel" ?

Devant la très forte hausse des prix de l'énergie, le gouvernement a annoncé le déploiement d'une nouvelle aide pour aider les personnes les plus modestes à l'approche de l'hiver. Cette aide, un chèque énergie "exceptionnel", doit être reversé d'ici la fin de l'année à 12 millions de ménages, les 40% les plus modestes.

Cette aide de l'État, à hauteur de 100 ou 200 euros selon votre situation, fonctionne sur le même principe que le chèque énergie habituel. Ce chèque énergie "exceptionnel" est soumis à deux conditions : "vivre dans un logement qui est imposable à la taxe d'habitation" et "avoir déclaré ses revenus auprès du fisc et ne pas dépasser un certain montant de ressources".

Tout comme le chèque énergie fioul, envoyé automatiquement par voie postale à partir du mois de novembre ou disponible via un guichet en ligne à partir du 8 novembre, le ministère de la Transition écologique propose un site web dédié sur lequel il est possible de réaliser une simulation pour savoir si vous êtes apte à bénéficier de cette aide.

