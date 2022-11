Chèque énergie fioul : qui peut recevoir cette nouvelle aide ?

En cette fin d'année, le gouvernement veut se montrer généreux. Depuis le 7 novembre, le chèque énergie fioul est versé. Son montant varie et se situe entre 100 et 200 euros. Avec la hausse des prix de l'énergie et l'arrivée de l'hiver, le gouvernement déploie cette aide "en faveur des Français qui utilisent une chaudière au fioul". Mais cette aide ne concerne pas l'intégralité des personnes dans cette situation.

Sur les 3 millions de Français qui ont une chaudière au fioul, seuls 1,6 million vont pouvoir en bénéficier, "les ménages les plus modestes", précise le site du service public. Afin de bénéficier de cette aide, il faut être un ménage "dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est strictement inférieur à 20 000 euros". Dans cette situation, deux profils se détachent. Si votre revenu fiscal annuel est inférieur à 10.800 euros, vous touchez 200 euros et s'il se situe entre 10.800 et 20.000 euros, vous percevez 100 euros.

Le versement du chèque est automatique si vous êtes déjà "bénéficiaire du chèque énergie au titre de l'année 2022". Dans ce cas, le versement du chèque énergie fioul devrait arriver fin novembre. Pour les autres, il faut se rendre sur le portail dédié à l'offre et communiquer une facture de fioul de moins de 18 mois. Dès lors, vous n'avez plus qu'à attendre votre versement.

