Comment obtenir la prime carburant de 100 euros ?

À partir de janvier 2023, la prime carburants remplacera la remise sur les prix au litre qui a été mise en place en avril 2022, et qui prendra fin au 31 décembre. Cette aide sera mise en place pour les Français des déciles 1 à 5, c'est-à-dire ceux dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur à 14.700 euros.

Une aide qui s'appliquera quel que soit le type de véhicule et qui sera portée à 200 euros si un couple possède deux véhicules et est financièrement éligible. Pour toucher cette indemnité, le gouvernement a mis en place un formulaire sur le site impôts.gouv.fr qu'il faudra remplir dès début janvier. Ainsi, il faudra indiquer : son numéro fiscal, sa plaque d’immatriculation et son numéro de carte grise et une attestation sur l’honneur indiquant que l’on utilise son véhicule pour aller travailler.

L’aide sera ensuite versée directement sur le compte en banque du bénéficiaire, sans démarche supplémentaire.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info