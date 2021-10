Chèque énergie : comment bénéficier de ce dispositif ?

"Si les mesures que nous prenons - mais je pense qu'elles auront un effet - ne sont pas suffisantes, nous revaloriserons le chèque énergie", a assuré Jean Castex au 20 heures de TF1 ce jeudi 30 septembre. Le Premier ministre a en effet annoncé le blocage du prix du gaz jusqu'en avril et une limitation de la hausse de celui de l'électricité à 4% en février 2022. Si cela ne suffisait pas, Jean Castex a donc annoncé que le chèque énergie sera revalorisé.

Le chèque énergie est attribué sur la base du revenu fiscal de référence tenant compte du niveau de revenus et de la composition du ménage. Il s'adresse donc aux foyers qui sont en situation de précarité. On identifie ce type de foyers lorsqu'ils consacrent plus de 10% de leur budget à payer leur(s) facture(s) d’énergie. Un dispositif est mis en place par le gouvernement pour tester son éligibilité.

Les personnes identifiées comme des personnes éligibles par l'administration fiscale reçoivent automatiquement le chèque énergie. Celui-ci prend la forme d'un bon d'achat et sera envoyé à l'adresse transmise à l'administration fiscale.

C'est l'avis d'imposition qui sera analysé. En effet, le bénéficiaire du chèque énergie doit avoir un revenu de référence annuel inférieur à 10.700 euros par unité de consommation (UC). Il faut savoir que la première personne du foyer compte pour 1 UC, la deuxième pour 0,5 UC et les suivantes pour 0,3 UC.

Pour qu'une famille avec au minimum 2 enfants soit bénéficiaire du chèque énergie, il faut que le revenu de référence annule soit inférieur à 22.470. Pour une personne qui vit seule ne peut donc pas être bénéficiaire du chèque énergie si son revenu dépasse 10.700 euros.