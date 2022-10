Chèque énergie “exceptionnel” : bénéficiaires, montant, date... Ce qu’il faut savoir

Cette année, face à la flambée des prix de l'électricité, du gaz et du fioul, un second chèque exceptionnel sera versé d'ici la fin de l'année aux 12 millions de ménages les plus modestes - soit 40% -, en plus du premier chèque énergie classique d'avril. Montant, bénéficiaires, dates de versement… Voici quelques détails pour s'y retrouver.

Concernant son montant, celui-ci est estimé à 100 et 200 euros, attribués en fonction des revenus des ménages concernés. Ainsi, comptez 200 euros pour les deux premiers déciles (pour 20% des foyers les plus modestes, aux revenus inférieurs à 13.310 euros) et 100 euros pour les déciles 3 et 4 (pour les foyers aux revenus compris entre 13.310 et 18.610 euros).

En complément à ces conditions, cette rallonge concerne uniquement les habitants de logements imposables à la taxe d'habitation, qui ont déclaré leurs revenus auprès du fisc, à condition de ne pas dépasser un certain seuil de ressources. Afin d'être fixés, les éventuels bénéficiaires peuvent vérifier leur éligibilité dès à présent, via le site chequeenergie.gouv.fr, qui propose un simulateur.

La composition des ménages est déterminante

Élisabeth Borne avait par ailleurs fourni quelques détails sur les familles susceptibles de répondre aux critères pour recevoir cette rallonge exceptionnelle : "Par exemple, une mère seule avec deux enfants qui gagne le Smic touchera un chèque énergie exceptionnel de 200 euros et un couple de travailleurs avec deux enfants qui gagne 3.000 euros nets en cumulé touchera 100 euros", avait-elle déclaré.

Comment le recevoir ?

Tout comme les aides versées par la CAF et Pôle Emploi, il n'y a aucune démarche à réaliser pour recevoir le chèque énergie. Celui-ci sera directement envoyé par courrier aux bénéficiaires, d'après une liste transmise à l'Agence de services et de paiement (ASP) par l'administration fiscale. Les bénéficiaires pourront ne l'utiliser que pour payer leurs factures d'électricité, de gaz, de fioul ou de bois, ou pour financer leurs travaux de rénovation énergétique (installation d'une chaudière, pompe à chaleur…).

Quelle date de versement ?

Aucune date officielle de versement précise n'a encore été communiquée par le gouvernement. Toutefois, le chèque exceptionnel devrait envoyé d'ici la fin de l'année, soit entre novembre et décembre prochains. Quant aux 1.6 million de bénéficiaires du chèque exceptionnel fioul, ceux-ci le recevront dès le 8 novembre.

