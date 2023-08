Cuisine : 4 idées de recettes pour sublimer vos tomates

La tomate est la vedette incontestée de l'été, offrant une polyvalence culinaire des plus appréciées. En salade, accompagnez-la de mozzarella, de basilic ou mélangez-la à des avocats et du maïs pour une touche exotique.

Les gaspachos à base de tomates fraîches, poivrons et concombres, sont parfaits pour les journées chaudes. En plat chaud, dégustez-la farcie de viande hachée ou de quinoa et légumes grillés. Côté sucré-salé, mariez-la à des fraises, de la menthe et du sucre en salade de fruits ou en tarte avec confiture d'abricots et amandes.

4 idées de recettes avec des tomates

1. Cyril Lignac partage sa recette de salade de tomates "qui voyage". Déjà en choisissant plusieurs variétés de tomates différentes, puis en réalisant une vinaigrette avec de l'huile de sésame grillé.

2. Pierre Herbulot, journaliste à RTL spécialisé dans la gastronomie, vous propose sa version de la tomate mozza.

3. Le chef Dimitri Droisneau livre sa la recette de la tarte de Marielle, sa compagne. Une tarte à la tomate que le cuisinier triplement étoilé mange tous les week-ends.

4. Tom Meyer, chef du restaurant étoilé Granite à Paris livre sa recette de la "tomate burrata vin jaune" de Tom Meyer.