Alimentation : pourquoi les tomates cerises s'appellent-elles ainsi ?

Les tomates cerises, ces petits joyaux rouge vif que l'on trouve souvent dans nos salades estivales, sont devenues un incontournable des repas frais et légers. Mais pourquoi portent-elles ce nom si mignon ? L'histoire derrière ce terme remonte à plusieurs siècles.



Au XVIe siècle, les premières variétés de tomates étaient importées en Europe depuis les Amériques. Les premières variétés étaient généralement de grande taille, avec des fruits pesant souvent plusieurs centaines de grammes. Cependant, avec le temps, de nouvelles variétés plus petites et rondes ont été développées. Ces nouvelles tomates étaient considérées comme des "tomates en forme de cerise" en raison de leur petite taille et de leur forme arrondie. Le terme "cerise" a donc été utilisé pour les distinguer des tomates de plus grande taille. La comparaison visuelle avec les cerises était évidente, car les deux fruits partageaient une similitude de taille et de forme.

Au fil des décennies, les tomates cerises ont gagné en popularité en raison de leur goût sucré, de leur texture juteuse et de leur polyvalence culinaire. Elles ont également bénéficié d'une meilleure conservation par rapport aux variétés plus grosses. Les jardiniers et les agriculteurs ont commencé à cultiver des variétés spécifiquement adaptées pour produire des grappes de petites tomates, ce qui a contribué à leur développement et à leur diversification.