Alimentation : 4 conseils simples pour bien choisir vos tomates

Comment partir sereinement en vacances quand on a un potager ?

Les tomates sont l'un des légumes les plus populaires et polyvalents que l'on retrouve sur nos étals toute l'année. Riches en vitamines, minéraux et antioxydants, elles peuvent être consommées crues, cuites, en sauce ou en salade. Mais comment faire le bon choix parmi la multitude de variétés proposées ? Voici quelques conseils pour bien choisir vos tomates lors de vos achats.



1. Optez pour les tomates de saison : Les tomates cultivées en plein champ et récoltées à maturité offrent une saveur optimale. Privilégiez les variétés de tomates locales et de saison pour profiter de leur goût authentique et de leur teneur maximale en nutriments.

2. Vérifiez l'aspect extérieur : Une bonne tomate doit avoir une peau lisse et brillante, sans taches ni meurtrissures. Évitez les tomates qui sont trop molles ou qui présentent des signes de pourriture. La taille et la couleur dépendent de la variété, mais choisissez celles qui semblent les plus fraîches.

3. Tenez compte de la texture : Si vous souhaitez utiliser des tomates pour une salade ou les manger crues, recherchez des variétés à la chair ferme et juteuse. Pour les sauces et les plats cuisinés, les tomates de type "chair de bœuf" sont idéales, car elles sont charnues et ont une saveur plus prononcée.

4. Privilégiez les cultures biologiques : Les tomates biologiques sont cultivées sans pesticides chimiques, ce qui en fait un choix plus sain pour vous et pour l'environnement. Recherchez des tomates certifiées biologiques, qui garantissent une production respectueuse de l'écosystème.