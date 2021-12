Vite ma dose, survivaliste, Ary Abittan… Les mots les plus recherchés sur Google en France en 2021

Vous avez peut-être tapé "wokisme", "pass sanitaire", "survivaliste" ou "Dune" dans la barre de recherche de Google en 2021. Vous n'êtes pas seul. Comme chaque année, la liste des mots les plus tendances sur internet a été révélée. Ils correspondent très souvent à des événements qui ont fait l'actualité en 2021.

Tous termes confondus, la lauréate des expressions les plus tendances est "Euro 2021". Elle est suivie d'"attestation couvre-feu" et de "Ligue 1". Dans le classement, figure également "Vite ma dose", le site internet permettant de détecter des rendez-vous de vaccination contre le Covid-19.

Les personnalités publiques en tête du classement ont souvent un rapport avec des affaires judiciaires qui ont défrayé la chronique cette année. C'est le cas des deux premiers, Ary Abittan et Olivier Duhamel, ou du quatrième Richard Berry, accusé d'inceste par sa fille. Les sportifs Kylian Mbappé et Rafael Nadal occupent les 3e et 7e places.

Les Daft Punk et "Dune" attirent les clics

Les Daft Punk ont annoncé leur séparation en 2021 et sont logiquement les artistes les plus tendances sur Google cette année. Ils sont suivis par Barbara Pravi et Vianney. Côté films, l'œuvre de Denis Villeneuve Dune est la plus recherchée. Black Widow ou Red Notice, film le plus regardé sur Netflix, apparaissent dans le classement.

Enfin, la recette la plus tendance sur Google en est la "Galette des rois" de Cyril Lignac. Quant aux définitions, "survivaliste", "demi-jauge" et "hybride", elles sont devant "wokisme" ou "islamo-gauchisme".

À noter que le classement n'intègre pas les requêtes ayant connu le plus gros volume de recherches, mais plutôt les tops de tendances des recherches ayant une évolution entre 2020 et 2021.