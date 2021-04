publié le 30/03/2021 à 11:37

En février dernier, la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal provoquait la polémique en pointant l'"islamo-gauchisme" qui, selon elle, "gangrène la société dans son ensemble et l'université". Mohamed Sifaoui, spécialiste de l'islam politique, s'est intéressé à ce phénomène et publiera la première enquête sur le sujet mercredi 31 mars, Les Fossoyeurs de la République.

L'ouvrage débute par la manifestation du 10 novembre 2019, au cours de laquelle plus de 13.000 personnes se sont rassemblées, officiellement, contre l'islamophobie. Mohamed Sifaoui s'est alors lancé dans une longue réflexion, notamment sur la sémantique du terme qui connaît une dérive ravageuse. "L'islamophobie est une escroquerie intellectuelle qui vise à atrophier le débat", explique-t-il.

"Le terme d'islamophobie entretient une ambiguïté entre la critique légitime des dogmes et de la religion musulmane et ce qui doit être condamné, les actes et propos anti-musulmans" poursuit Mohamed Sifaoui, qui affirme que "ce terme qui a été propagé, banalisé et imposé dans le débat public par les islamistes et leurs alliés".

Le spécialiste de l'islam politique prend notamment l'exemple d'un dessin contre une religion porté par un journal satirique, systématiquement considéré comme un acte d'islamophobie, donc raciste. "C'est aujourd'hui un mot qui tue et on le sait, notamment depuis Charlie Hebdo, mais aussi plus récemment avec l'affaire Samuel Paty", continue Mohamed Sifaoui.