"Dune" : ce que l'on sait de la Partie 2

"Il y aura une suite ! Il le faut !" C'est certainement l'état dans lequel sera la vaste majorité des spectateurs de Dune, le dernier chef-d’œuvre de cinéma signé Denis Villeneuve. Contrairement à son prédécesseur David Lynch, le réalisateur canadien a fait le choix de diviser l'intrigue de Dune en deux films. Lynch en 1984 avait tenté de condenser la totalité du premier tome de l'œuvre majeure de Frank Herbert en une seule longue et pénible symphonie visuelle. Ce fut un échec cuisant. Denis Villeneuve lui a imaginé semble-t-il une trilogie. Le volume 1 de Dune, divisé en deux parties et éventuellement un troisième film sur le deuxième tome Le Messie de Dune ce qui aurait l'avantage de construire une belle trilogie.

Mais avant de se réjouir à l'idée de voir Dune 3 au cinéma en 2026, il faut d'abord s'assurer que Dune "Partie 1", qui vient de sortir dans les salles obscures le 15 septembre 2021, aura une suite. Denis Villeneuve et sa maison de production sur le projet, Warner Bros, ont déjà conditionné la création de la suite de Dune si et seulement si le premier film est un succès critique et financier. Il faut dire que ce premier film a coûté la rondelette somme de 165 millions de dollars. Il fallait bien ça pour tourner en décors naturels à travers le monde avec des acteurs particulièrement "bankable" et des costumes et décors somptueux.

Vitesse créative et prudence financière

En attendant les résultats du box-office qui vont complètement conditionner les éventuelles suites, Denis Villeneuve se tient prêt. "Quand tu fais la partie 1, il faut savoir ce que tu vas mettre dans la deuxième. Alors je dirai que je suis prêt à repartir assez rapidement en tournage" disait-il à nos confrères américains de Collider. "Je suis en train d'écrire la Partie 2 et j'ai 8 ans à nouveau. C'est très nouveau pour moi. C'est la première fois que je fais un film et que, lorsque je le vois enfin sur les écrans, j'ai un grand sentiment de joie et de gratitude qui m'envahit". Il faut dire que Dune est une lecture de jeunesse pour le réalisateur et certainement un rêve de réalisateur.

"Aller vite, avec un film de cette taille, le temps de faire des décors, des costumes... Il faut au moins plusieurs mois. Maintenant, si jamais il y a de l'enthousiasme et que le film passe au vert le plus tôt possible, je peux dire que je suis prêt à tourner Dune 2 dès 2022, c'est sûr. J'adorerais ! Parce que je suis prêt et j'ai très envie de le mettre à l'écran dès que possible..."

Pour la Partie 2, Denis Villeneuve devrait approfondir le destin de Chani joué par Zendaya que l'on voit finalement très peu lors de la Partie 1. On retrouvera aussi Paul Atréides (Timothée Chalamet), dame Jessica (Rebecca Ferguson) et les vers géants des sables... Une série télé centrée sur les mystérieux Bene Gesserit, Dune: The Sisterhood serait aussi en gestation mais cela fait bien longtemps que nous n'avons pas eu de nouvelles sur sa production. Denis Villeneuve devrait toujours réaliser l'épisode Pilot avant de laisser les rênes à la showrunneuse Diane Ademu-John (The Haunting of Bly Manor, Empire)