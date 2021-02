publié le 22/02/2021 à 16:20

1993-2021. Après presque trois décennies de carrière, le célèbre duo Daft Punk qui a fait danser la Terre entière annonce sa dissolution. Le groupe de musique électronique français, composé de Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo a choisi la forme artistique pour annoncer la fin de cette ère plutôt qu'un communiqué un peu froid.

Dans une vidéo publiée sur leur compte YouTube et baptisée Epilogue, on peut voir un court film de 7 minutes extrait de leur film de 2006 Electroma. Nos deux héros aux casques chromé et doré marchent ensemble dans le désert avant que l'un ne s'arrête et que l'autre continue sa course. Une bombe est installée sur l'un d'eux et dans un bruit sourd, c'est l'autodestruction. Les fans apprécieront une fois encore le goût pour le symbole et pour les codes de la bonne vieille science-fiction au cinéma.

Les deux dates apparaissent puis, après 5 minutes de silence, la musique reprend ses droits pour un coucher de soleil épique avec sirènes, chœurs et violons de la chanson Touch, issue de leur dernier album Random Acess Memories. Leur attachée de presse Kathryn Frazier a confirmé la séparation au magazine Pitchfork mais n'a pas souhaité expliquer les raisons concrète de cette fin d'aventure.

Les Daft Punk resteront comme l'empreinte d'une génération et d'un style, tant musical que visuel, sur la musique électro. One More Time, Digital Love et Harder ou Better, Faster, Stronger ont tourné sous les crânes du public pendant des années. Random Access Memories sorti en 2013 leur a rapporté cinq Grammy Awards dont celui de l'Album de l'année.