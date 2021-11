Le 2 novembre dernier, Ary Abittan a été mis en examen pour viol. L'humoriste et comédien de 47 ans est accusé d'avoir imposé des pratiques sexuelles non consenties à une jeune femme de 23 ans, avec qui il entretenait des relations régulières. L'affaire a fait grand bruit dans les médias et sur les réseaux sociaux, poussant l'avocat de la plaignante à s'exprimer.

Maître Arash Derambarsh est ainsi revenu au micro de RTL sur les faits reprochés à l'humoriste. "Nous verrons si les faits sont établis et caractérisés ou pas, ma cliente considère que oui", explique-t-il. L'avocat assure que sa cliente "a subi de graves violences, en l'occurrence un viol avec violences" et que "des ITT ont été constatées". "Ce n'est pas parce que vous établissez une relation intime avec quelqu'un que vous pouvez tout accepter", poursuit-il.

"Nous devons respecter le secret de l'instruction et le principe de la présomption d’innocence, mais je prends la parole aujourd'hui pour qu'on siffle la fin de la récréation", poursuit maître Arash Derambarsh. L'avocat réclame "la fin de la pression médiatique pour essayer d'édulcorer les faits, qu'on arrête de discréditer la parole de la plaignante" et, plus généralement, "qu'on arrête de dévaloriser la parole de la victime une bonne fois pour toute dans le pays".

L'acteur Ary Abittan a été mis en examen mardi 2 novembre pour viol après ces accusations et placé sous contrôle judiciaire.