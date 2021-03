publié le 20/03/2021 à 17:24

À 30 ans, Vianney est devenu en à peine 5 ans l’une des voix les plus populaires de la chanson française. Son dernier album N’attendons pas sorti le 30 octobre dernier est un vrai succès, et pour le single Pour de vrai qui vient de sortir Vianney a choisi d’enfiler sa casquette de romantique : "Les garçons, on est censé être des bonhommes et pas trop montrer ces choses, moi je pense que je suis un bonhomme parce que je n’ai pas peur de les montrer".

Artiste très pudique, sur ce 3ème album Vianney franchit un cap et s’ouvre un peu plus. Il l’explique ainsi : "J'ai une relation avec les gens qui viennent aux concerts qui est dingue, ils m'ont toujours respecté. Ils n'ont jamais été envahissants. Donc ce public-là, je le chéris, et comme je lui fais confiance de plus en plus, c'est vrai que je m'ouvre."

Très préoccupé par la situation des techniciens du spectacle, il assure les soutenir et toujours passer des messages aux "personnes influentes" dès qu’il le peut, même si la notoriété a aussi ses limites et que la situation n’évolue guère pour le monde de la culture.

À la veille de la journée mondiale de la Trisomie 21, Vianney avait choisi de recevoir Clotilde Noël, maman de 9 enfants dont 3 handicapés adoptés. Une femme extraordinaire qui se bat pour changer le regard de la société sur la différence.

En attendant de démarrer sa tournée à partir de l’automne, Vianney nous a offert un petit live de son titre Les Imbéciles en studio. Spontanéité et authenticité nous ont accompagnés tout au long de cette émission.

L'instauration du nouveau confinement n'a pas échappé à l'artiste qui déplore la morosité ambiante : "Les gens ont trop peu d'évasion en ce moment, et les gens du spectacle sont démunis. Il faut y croire, ça va revenir, il faut être courageux, c'est comme ça qu'on tiendra le coup".

Enfin, le chanteur semble apprécier son rôle de juge dans l'émission télévisée The Voice : "C'est génial, hyper enrichissant", dit-il. Vianney fait d'ailleurs une confidence au micro de RTL : "J'ai déjà 14 candidats, c'est le chiffre max, mais il y a des règles qu'on peut faire sauter parfois".