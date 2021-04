Covidliste et Vite Ma Dose !, deux sites pour se faire vacciner plus rapidement

publié le 06/04/2021 à 21:56

Ce sont deux initiatives citoyennes visant à combler les angles morts de la stratégie de vaccination nationale. Lancées toutes les deux jeudi 1er avril, Covidliste et Vite ma dose sont le fruit de la mobilisation de développeurs soucieux de faciliter les démarches des Français pour la vaccination en s'appuyant les données publiques disponibles avec le concours des centres de vaccination.

Le premier, Covidliste, permet aux Français volontaires de s'inscrire sur une liste d'attente afin d'être alertés lorsqu'une dose de vaccin est disponible près de chez eux. L'objectif est de fluidifier la rencontre entre les centres de vaccination et les volontaires pour éviter le gaspillage des doses lorsqu'un patient rate un rendez-vous et qu'un flacon déjà ouvert ne peut pas être reconditionné. Avec une seule condition : être disponible à tout moment, sans quoi la dose sera proposée à un autre volontaire.

Les créateurs de l'outil, Martin Daniel et Mathieu Ripert, spécialistes des données, ont travaillé sur le projet avec Antoine Roux, pneumologue à l'hôpital Floch de Suresnes, dans les Hauts-de-Seine. Leur premier défi a été de monter une plateforme simple et sûre dans le respect de la confidentialité des données, qui peuvent être supprimées à tout moment. Ils travaillent désormais à recruter un maximum de centres de vaccination, parmi les médecins généralistes, les hôpitaux et les pharmaciens, pour augmenter l'offre disponible sur la plateforme.

Le site rencontre un grand succès populaire : plus de 300.000 volontaires étaient déjà inscrits sur liste d'attente mardi soir.

Hier, ce sont 11 premiers volontaires qui ont pu se faire vacciner dans un centre de Paris 20e grâce à une mise en relation par @covidliste et éviter à 11 doses d'être gâchées. Nous sommes très fiers ! Retour sur les coulisses de cette première victoire et le rôle clé d'Erin👇 — covidliste (@covidliste) April 4, 2021

Vite Ma Dose ! pour trouver les derniers créneaux disponibles

La seconde initiative, Vite Ma Dose !, a été conçue par Guillaume Rozier, un ingénieur de 24 ans déjà à l'origine du site Covid Tracker qui fait figure de référence dans la surveillance de l'épidémie à travers de multiples indicateurs chiffrés. L'idée est de permettre aux personnes prioritaires de trouver plus facilement un rendez-vous en détectant automatiquement les créneaux disponibles dans leur département.

Le site s'appuie pour cela sur les données du ministère de la Santé pour recenser les rendez-vous. Il suffit de renseigner le département de son choix pour se voir proposer une date et un horaire lorsqu'un créneau se libère. Il est conseillé de consulter le site plusieurs fois par jour car les données départementales sont actualisées toutes les vingt minutes environ.

Le site Vite Ma Dose! fournit une vue d'ensemble des créneaux de vaccination disponibles dans chaque département Crédit : Vite Ma Dose!

En cas de disponibilité, les utilisateurs sont ensuite renvoyés vers Doctolib pour finaliser la prise de rendez-vous. Guillaume Rozier espère proposer rapidement des liens vers les autres plateformes de prise de rendez-vous, comme Maiia ou Keldoc.