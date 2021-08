Coronavirus : 5.600 personnes contaminées lors de la finale de l'Euro 2021 ?

Les autorités sanitaires craignaient une forte multiplication des cas lors de l'Euro 2021. Leurs craintes ont été confirmées. Selon une étude britannique menée par le National Health Service (NHS), la finale de l'Euro 2021 à Wembley (Londres) a "généré un risque significatif pour la santé publique au Royaume-Uni".

Selon les informations de Sky News relayées par Sud Ouest, l'enquête menée par la NHS a permis de montré que plus de 9.000 cas de Covid-19 étaient liés aux matchs de l'Euro 2021 dans le seul pays de l'Angleterre. À Londres, huit matchs ont eu lieu dans le stade de Wembley.

"Des nombres particulièrement élevés ont été identifiés" lors de la finale de l'Euro qui opposait l'Angleterre à l'Italie, précise le rapport de la NHS. Ainsi, sur les 67.000 personnes ayant assisté à la rencontre le 11 juillet, 5.699 étaient ou ont été infectées pendant la rencontre et 3.040 personnes étaient probablement contagieuses. Une propagation non aidée par l'absence de masque de la plupart des spectateurs et les embrassades dans la foule.

À la suite de la publication de ces chiffres, le ministre britannique de la Culture de préciser : "Afin que nous puissions vivre une saison de football en toute tranquillité mais également accueillir de la foule dans les théâtres et les concerts, j’exhorte tous les fans de sport et de culture à se faire vacciner".