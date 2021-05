publié le 22/05/2021 à 23:17

Après avoir chanté cette chanson des dizaines de fois en France et à l'étranger, Barbara Pravi livrait son ultime Voilà sur la scène de la grande finale de l'Eurovision. "Voilà, voilà, voilà / Voilà qui je suis / Me voilà même si / Mise à nue, j’ai peur, oui / Me voilà dans le bruit / Et dans le silence", chantait-elle avant de faire transparaitre sa joie et son soulagement dans une dernière note.

Avec son titre qui sent bon la chanson française traditionnelle, l'auteure, compositrice et interprète nous a bercé avec force et tendresse dans ce qu'elle qualifie elle-même d'autoportrait. Une balade d'une grande sobriété qui offrait une pause d'émotion dans le grand feu d'artifice parfois foutraque que peut être l'Eurovision.

Celle qui compte parmi les grandes favorites de la soirée a reçu plusieurs prix avant le grand soir. Voilà a remporté le prix Marcel Bezençon de la meilleure chanson. Une accolade qui résulte du seul vote des journalistes accrédités. Barbara Pravi a aussi décroché le prix de la meilleure performance artistique pour sa scénographie minimaliste qui a recréé un sentiment d'intimité sur la gigantesque scène de Rotterdam. Suffisant pour briser la malédiction française ?