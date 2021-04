publié le 22/04/2021 à 08:46

La municipalité a demandé à l'office du tourisme d'arrêter de faire la promotion de la région pour éviter une trop forte fréquentation cet été. Des millions de touristes qui déferlent chaque année sur les plages, les côtes, et dans les calanques... Une carte postale que Marseille ne veut surtout pas revoir dans quelques mois.

Alors que de nombreuses communes attendent avec impatience la saison estivale, la cité Phocéenne, au contraire, la redoute. À tel point que la municipalité vient de demander à l'office du tourisme d'arrêter de faire la promotion de la ville. En ces temps de pandémie et de fermeture des frontières, Marseille sait déjà qu'elle sera une nouvelle fois une destination "phare" cet été et pour éviter la surfréquentation de la région, la commune lance un plan de démarketing.



Qu'est-ce que le démarketing ? Si vous diffusez des photos de calanques bondées plutôt que des images paradisiaques de plages quasi vides, par exemple, vous montrez ainsi la réalité plutôt que de verser dans le fantasme pour attirer les curieux.

Encourager un tourisme durable

Malgré la crise sanitaire, il faut savoir que Marseille n'a pas perdu de touristes l'année dernière. Elle en a même gagné, et souvent aux mêmes endroits, notamment les plages et le quartier du Panier, qui étaient en surchauffe. Des sites que la municipalité entend moins plébisciter au profit d'autres lieux moins connus. Ainsi, elle préfère embaucher du personnel d'accueil et de conseil plutôt que de réaliser de grandes campagnes publicitaires.

Un objectif qui répond également aux enjeux du tourisme durable après des années marquées par le tourisme de masse, notamment avec la venue des croisiéristes. Enfin, l'effet cluster fait redouter le pire : on se souvient que le nombre de contaminations avait explosé au moment de la rentrée scolaire après l'été 2020.

