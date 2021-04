publié le 19/04/2021 à 16:09

Après les notifications aux personnes, les attestations de déplacement et les indicateurs de suivi de l'épidémie, l'application TousAntiCovid va intégrer une nouvelle fonctionnalité : un carnet numérique regroupant les preuves de tests et les attestations de vaccination certifiées. L'objectif est de permettre aux utilisateurs de l'application, plus que jamais pensée comme "un couteau suisse de la gestion de la pandémie" par le gouvernement, de pouvoir voyager plus facilement en présentant ces documents aux frontières de la France et des pays de l'Union européenne.

La mise à jour doit être déployée progressivement à partir de 18h ce lundi 19 avril. La France donne ainsi le coup d'envoi d'une expérimentation d'un mois visant dans un premier temps les voyageurs de certaines compagnies aériennes (Air France et Air Corsica) à destination de la Corse. Le test sera ensuite élargi aux déplacements vers les territoires d'Outre-mer et, d'ici une quinzaine de jours, des premiers tests transfrontaliers seront menés dans une dizaine de pays européens.

Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du développement du certificat vert européen qui doit être mis en place d'ici le 17 juin, un sésame visant à faciliter les déplacements des Européens pouvant attester qu'ils ont été vaccinés contre la Covid-19, ou alors qu'ils ont passé un test PCR ou antigénique rapide, ou encore qu'ils sont immunisés après avoir été infectés.

Un QR code à flasher avec les résultats de test

La France fait partie des premiers pays à mettre à la disposition de ses citoyens une fonctionnalité de certification des tests et leur mise à disposition électronique. À compter de ce soir, les personnes ayant passé un test PCR recevront un SMS ou un mail leur indiquant que leurs résultats sont disponibles sur un portail dédié de l'Assurance maladie, via la plateforme nationale Si-Dep centralisant les résultats de tests, où elles pourront télécharger leur preuve de test certifiée, sous la forme d'un QR code à flasher, en plus de leur résultat habituel. Les résultats de tests antigéniques seront aussi délivrés avec un QR code par les professionnels de santé.

> TousAntiCovid: comment va fonctionner la certification des tests et de la vaccination Crédit Média : Gouvernement | Date : 19/04/2021

À partir du 29 avril, les personnes recevront un QR code en plus de leur attestation de vaccination lors de chaque nouvelle injection. Et un portail sera mis en ligne par l'Assurance maladie fin mai pour permettre aux Français de récupérer le certificat de leurs injections passées. Des discussions sont en cours avec les principaux laboratoires pour leur permettre de certifier eux-mêmes les résultats qu'ils vont rendre. À terme, l'objectif est de faire en sorte qu'il soit aussi simple de récupérer un résultat de test ou une attestation de vaccination certifiée que leurs versions actuelles.

Les résultats des tests et les preuves de vaccination seront certifiés avec la norme 2D-Doc/ANTS déjà utilisée par les services de l'État pour certifier les données biométriques de la nouvelle carte d'identité. Le document prendra la forme d'un QR code qu'il sera possible de télécharger directement dans l'application TousAntiCovid mais aussi sous la forme d'un PDF. Il sera aussi possible de récupérer le document auprès d'un professionnel de santé pour le présenter sur une version imprimée sur papier.

TousAntiCovid va regrouper les preuves de tests et de vaccination dans un carnet numérique Crédit : Gouvernement

Lors d'un contrôle par un agent assermenté d'une compagnie aérienne, de la police aux frontières ou des douanes, qui seront progressivement équipés pour pouvoir scanner ces QR codes, le système permettra de vérifier que chaque test est authentique et conforme aux règles en vigueur, par exemple, datant de moins de 36 heures pour se rendre en Espagne. Les données seront lues par un lecteur de QR codes qui ne verra apparaître que ce qui est inscrit sur le PDF. Les informations seront traitées en local et aucun élément ne sera partagé à un tiers.

Pas de caractère obligatoire

Le gouvernement rappelle que cette expérimentation n'a pas de caractère obligatoire. Il est toujours possible de voyager en Corse ou en Outre-Mer avec une attestation de déplacement et un résultat de test conforme à la loi en vigueur présentée sur un document non certifié par un QR code.



Mais les autorités ont bon espoir de voir ce système se généraliser car il a l'avantage d'être infalsifiable, du fait de l'utilisation d'un QR code, et de permettre une remontée plus rapide des informations pour les compagnies aériennes et la police aux frontières. Si tout se déroule sans encombre, ce carnet numérique sera étendu à d'autres compagnies aériennes et d'autres pays frontaliers à la fin de l'expérimentation puis utilisé dans le projet européen de pass sanitaire qui doit être lancé en juin.



Le gouvernement a par ailleurs indiqué qu'il n'était pas encore question d'utiliser ce système pour faciliter l'entrée dans les commerces, les cafés et les restaurants lors des prochaines semaines mais que la question se posait pour les lieux accueillant un grand nombre de personnes, comme les concerts ou les festivals. Les autorités ont aussi indiqué qu'elles continuaient à travailler à l'intégration d'un système de QR code à l'entrée des lieux publics clos pour prévenir plus facilement leurs visiteurs en cas de contamination.