publié le 02/04/2021 à 05:46

La France reconfinée, les vacances chamboulées, c'est un coup dur de plus pour le tourisme. Encore une période à l'arrêt, les professionnels du secteur évoquent d'ailleurs une perte de 4 milliards d'euros à cause des déplacements désormais interdits.

Exemple dans un gîte de Saint-Cyr-Sur-Mer en Provence, bien vide. C'est un magnifique mât du XVIIIe siècle entièrement rénové : quatre gîtes, cinq chambres d'hôte désespérément vides et ce depuis quelques semaines déjà selon Bernard, le propriétaire : "Pour le moment il n'y a rien, ce mouvement il est là depuis un bon mois où les gens se disent qu'ils ne pourront pas aller dans le sud profiter du bord de mer et de la campagne. On a une cascade d'annulations, même sur des mariages qui se profilaient au moins de juin."

Vacances annulées, reportées, cette décision nationale est difficile à encaisser pour Bernadette qui avait investit dans son gîte de la Farlède pour respecter les mesures barrières : "Tout de suite nous avons eu des coups de fil pour des gens qui ont fait des annulations, qui ont raccourci des séjours, d'autres qui en ont profité pour vite venir deux jours parce qu'ils se disent "allez hop on y va", on a eu les deux cas de figure".

La propriétaire ajoute : "Nous ne sommes pas à Paris, nous ne vivons pas de la même manière. Nous vivons à l'extérieur essentiellement, donc on ne comprend pas qu'on soit tous mis à la même enseigne aujourd'hui." Au milieu des vignes, allongée sur un transat au bord de la piscine, pour Bernadette le virus semble loin, très loin, mais un an après, ses conséquences l'obligent encore à fermer ses portes.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - Le vaccin Pfizer-BioNTech serait très efficace y compris contre le variant sud-africain. Sur les 800 personnes test vaccinées dans ce pays, il n'y a aucun cas déclaré ensuite.

Élysée - Tentative d'intrusion jeudi après-midi à l'Élysée. Selon LCI, un homme a essayé d'escalader les barrières de protection. Il portait une bouteille, mais pas de substance dangereuse à l'intérieur. Il a été interpellé tout comme deux personnes qui l'accompagnaient.

Marseille - Saisie XXL à Marseille. Un camion lituanien bourré de drogue a été intercepté. L'opération a permis de récupérer 70 kilos de cocaïne, des centaines de kilos de cannabis, une cinquantaine d'armes, 3.000 euros. Huit trafiquants présumés sont en garde à vue.