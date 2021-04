publié le 15/04/2021 à 19:15

Airbnb donne des gages aux propriétaires. La plateforme de location, très impactée par la pandémie, a présenté ce jeudi 15 avril de nouvelles mesures pour "des voyages sûrs et responsables cet été" afin d'inciter les hôtes à remettre leurs logements sur sa plateforme et soutenir "la relance d'un tourisme responsable".

Priorité du géant américain, la traque des fêtes clandestines va s'intensifier dans les prochaines semaines. Depuis le début de la pandémie, de nombreux fêtards se rabattent sur les appartements de la plateforme pour organiser des soirées dans les villes où les bars et les boîtes de nuit sont fermés. Airbnb affirme avoir bloqué 300.000 réservations en France depuis le mois d'août dernier grâce à des restrictions empêchant les personnes de moins de 25 ans disposant de moins de trois commentaires positifs de réserver un logement à proximité de leur domicile.

L'entreprise annonce des moyens supplémentaires pour la prévention des soirées avec le recrutement de 50% d'effectifs d'assistance à la communauté supplémentaires. Une ligne téléphonique dédiée va être ouverte pour permettre aux voisins et aux autorités de dénoncer plus facilement une soirée avec la garantie d'être rappelés dans l'heure qui suit.

Des promos sur les détecteurs de bruit pour les "super-hôtes"

Airbnb compte également subventionner l'achat de détecteurs de bruit pour ses meilleurs clients. "Les super-hôtes préoccupés par les fêtes" se verront proposer "des réductions pour l'achat de dispositifs de réduction de bruit de la marque Minut", indique l'entreprise sans préciser le montant du rabais. Ces produits sont censés émettre une alerte lorsqu'un certain niveau de décibels est atteint. La société assure que ces appareils "n'enregistrent et ne transmettent rien d'autre que les niveaux de bruits réels" et qu'ils doivent être signalés dans les annonces avant toute réservation.

La relance d'Airbnb passe aussi par le développement du tourisme dans l'arrière-pays. La plateforme a annoncé récemment sa volonté de renforcer sa présence dans les zones rurales en développant avec l'association des maires ruraux de France 15.000 nouveaux hébergements d'ici la fin de l'année. Une prime de 100 euros sera versée aux communes pour chaque nouvelle annonce. Le site recense actuellement près de 50.000 annonces à la campagne.