publié le 22/04/2021 à 08:12

"America is back". Joe Biden le prouve ce jeudi sur le dossier du climat. Le président américain avait annoncé le retour de son pays dans l'Accord de Paris. Il organise aujourd'hui un sommet à distance sur les problèmes climatiques auquel vont assister les membres de l'Union européenne, mais aussi le président chinois Xi Jingping. L'environnement constitue un enjeu stratégique et diplomatique, selon Antony Blinken, le nouveau chef de la diplomatie américaine.

"Nous sommes de retour" dans la lutte contre le réchauffement climatique, un combat qui est "redevient une priorité pour le gouvernement", a expliqué le responsable. Il a rappelé que cette lutte environnementale va permettre aux États-Unis de "redynamiser son économie".

"J'ai confiance en notre pays pour donner un nouveau départ à cette lutte contre le réchauffement climatique", a ajouté Antony Blinken. Le secrétaire d'État américain a souligné qu'il s'agit d'une année "capitale" pour les États-Unis et que le gouvernement doit l'utiliser "pour progresser".

À écouter également dans ce journal

Tirs de mortier d'artifice - Si la loi encadre les tirs de mortier d'artifice, des policiers demandent plus de contrôles alors que ces dispositifs sont de plus en plus utilisés contre les forces de l'ordre.



Réouverture des écoles - Les élèves vont pouvoir reprendre le chemin de l'école dès lundi mais nombreux sont ceux qui demandent un protocole sanitaire strict et un dépistage massif.



Cyclisme - Le champion de cyclisme Julian Alaphilippe la prestigieuse Flèche Wallonne a remporté pour la troisième fois de sa carrière, mercredi 31 avril.