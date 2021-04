publié le 22/04/2021 à 06:11

Le président Emmanuel Macron se rend ce jeudi 22 avril à l'hôpital Foch de Suresnes (92) pour se pencher sur la prise en charge des "Covid longs". L’hôpital Foch a en effet mis en place un protocole pour s'occuper des personnes qui présentent encore des troubles des semaines ou des mois après avoir été malades.

Ces Covid longs représenteraient jusqu'à un quart des personnes infectées par le coronavirus. C'est notamment le cas de Carine et de ses enfants, en Gironde, qui vivent avec les conséquences de la maladie depuis un an. “Cela vient par vagues : on a des symptômes qui vont rester quelques jours, parfois quelques semaines. Je ressens une énorme fatigue, avec des malaises post-effort dès que je fais une action", détaille cette mère de famille à RTL. "Même faire le repas ou une liste de courses, c'est épuisant. Si je vais marcher 10 minutes, il me faut deux ou trois jours pour m’en remettre, je ne peux même pas le faire plusieurs jours d’affilée."

Plus surprenant, ses deux enfants ont également des troubles persistants, qui les handicapent énormément. "Ma fille a perdu 17 kilos. Elle a 18 ans, elle a arrêté ses études, elle devait passer le bac cette année. Mon fils, en cinquième, alterne entre le mi-temps thérapeutique et l’arrêt total. Il fait des hypersomnies, il dort entre 14 et 16 heures par jour quand il va bien, voire 18 à 21 heures quand il est fatigué", dit Carine.

Elle se sent démunie et abandonnée par la médecine. "C’est très problématique et inquiétant pour l’avenir, on ne nous propose aucune solution. On nous dit que c’est dans la tête. Je suis dans une région où il n’y a pas de centre pour les Covid longs. Les enfants ne sont pas du tout pris en charge. On n’a plus de vie."

À écouter également dans ce journal

Climat - Joe Biden réunit ce jeudi un sommet virtuel mondial sur le climat censé marquer le retour des États-Unis dans la lutte contre le réchauffement, avec un objectif "ambitieux" dont le président américain espère qu'il donnera l'exemple au reste de la planète.

Football - La Super Ligue, c’est vraiment terminé. Après les clubs anglais mardi, les trois clubs italiens et l'Atlético de Madrid ont renoncé à participer à cette ligue semi-fermée. Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a reconnu que le projet était “en stand-by”. "Nous n'avons pas su l'expliquer", a-t-il estimé.

Faits divers - Pour la deuxième soirée consécutive, des affrontements entre des jeunes et la police ont eu lieu mercredi soir à Aubenas, dans le quartier habituellement tranquille des Oliviers. Quelques voitures et un bâtiment ont été incendiés.