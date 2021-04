Coronavirus : hôpitaux, cas, vaccin... Le point sur la situation à Nice et Marseille

publié le 06/04/2021 à 09:51

La région Provence-Alpes-Côte d'Azur est l'une des plus impactées par la crise sanitaire. La ville de Nice par exemple a été touchée dès la fin février par la mesure de confinement le week-end. En revanche, Marseille est passée à travers les gouttes.



Nice, 350.000 habitants à l'est, Marseille, 865.000 à l'ouest et deux trajectoires différentes. Nice a été l'une des premières villes à être frappées d'un confinement le week-end à partir du 27 février. Le taux d'incidence, les nouveaux cas positifs pour 100.000 habitants, était à l'époque très haut dépassant les 630 cas. Depuis, les mesures semblent avoir produit leurs effets puisque 5 semaines plus tard ce taux est descendu à 453 cas.

En revanche, à Marseille le taux d'incidence lui est monté plus lentement mais finalement beaucoup plus sûrement puisqu'aujourd'hui le taux d'incidence marseillais pointe à 559 cas.

Quelle est la situation dans les hôpitaux ?

Le taux d'occupation des lits en réanimation est de plus de 90% à Marseille contre 79 dans les Alpes-Maritimes. À Nice, au CHU on explique que la situation se stabilise voire s'améliore même si on reste prudent, et d'ailleurs il n'y a pas eu de transfert de malades la semaine dernière.

À Marseille par contre on est plus inquiet. Un responsable de l'AP-HM, l'assistance publique-hôpitaux de Marseille, espérait d'ailleurs que les mesures prises par le gouvernement seront efficaces car ils n'arrivent plus à recruter de personnels. Donc il sera de plus en plus difficile d'ouvrir de nouveaux lits. La semaine dernière, 3 patients ont dû quitter la cité phocéenne pour être transférés à Cahors et à Toulouse.

Quid de la vaccination ?

À Nice, les mesures de confinement précoces fin février se sont accompagnées d'une campagne de vaccination importante. Et les résultats sont là puisqu'en dehors de la Corse du Sud, les Alpes-Maritimes ont le taux de vaccination le plus important de France avec plus de 19% de la population qui a reçu au moins la première dose contre 14% dans les Bouches-du-Rhône malgré l'effort des marins-pompiers qui à Marseille, au stade Vélodrome, vaccinent à tour de bras, près de 2.700 personnes par jour la semaine dernière.

Quelles sont les prévisions ?

À Nice, la situation semblerait se stabiliser dans les jours qui arrivent. Le pic de la contamination pourrait même avoir été passé. En revanche, à Marseille la carte est rouge sur toute la ville. La marée ici monte inexorablement et le pic pourrait être atteint dans les deux semaines qui viennent. Enfin, les marins-pompiers suspectent même que le variant anglais qui submerge la ville pourrait à son tour avoir déjà muté.