publié le 09/08/2019 à 07:35

Jean-Mathieu Michel est décédé à l'âge de 76 ans, renversé accidentellement lundi dernier par une camionnette dont il voulait verbaliser les occupants. Ce vendredi 9 août, la ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gourault, assistera à ses obsèques. Depuis le début de la semaine, ce sont tous les premiers édiles qui sont en émoi et les cas d'agressions d'élus se multiplient.



Michel Arnould est maire sans étiquette de Verberie, un petit bourg de l'Oise. Il est menacé de mort depuis plusieurs semaines. La porte de garage de son domicile a été incendiée en pleine nuit et le drame évité de peu. Mais ce maire ne se démonte pas.

"Immédiatement, ma réaction a été la colère, confie Michel Arnauld à RTL. Je suis déterminé, pas intimidé. On n'a pas a acheté la paix avec des gens comme ça. Il faut qu'on règle des problèmes. Pour moi, l'explication est simple : il n'y a plus de limites. Ils s'en prennent à leurs voisins, ils cherchent à inspirer la terreur. On voit que la gendarmerie n'est plus respectée. Ce n'est pas nouveau."

"Je pense qu'ils n'ont pas la notion du bien et du mal, s'inquiète le maire de Verberie. Ce sont des choses qui leur échappent. Il est donc très difficile à partir de ce moment-là d'établir des limites qu'il ne faut pas franchir. Ce n'est pas un acte de défiance supplémentaire vis-à-vis des élus. C'est un nombre de personnes très très faible. Par contre, nos concitoyens attendent beaucoup de leurs élus pour faire face. Mais les élus n'ont pas toujours les moyens d'agir."

