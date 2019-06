publié le 14/06/2019 à 02:05

C'est en allant nourrir ses bêtes dimanche 9 juin, que Dominique Garnier, un agriculteur de Bargny (Oise), a fait la macabre découverte : une de ses génisses de 400 kg gisait au sol, complètement dépecée. La veille au soir, son troupeau de vaches avait en effet été sauvagement attaqué par un groupe de plusieurs individus, "une personne seule n'a pu faire ça", assure l'agriculteur à nos confrères du Parisien, qui rapportent les faits.



Le déroulé de l'agression est particulièrement sordide : les suspects auraient d'abord enfermé les vaches dans un petit enclos, avant de frapper plusieurs d'entre elles avec une hache pour les tuer. Deux autres bovins ont en effet gardé de grosses cicatrices sur la tête. "Ils en ont ensuite sorti une et l’ont amenée quelques mètres plus loin pour la découper", explique Dominique Garnier qui détaille les sévices subis par la génisse âgée de 14 mois : ses pattes avant et arrières ont été découpées avant que la bête ne soit dépecée.

"Il s’agit souvent d’une consommation familiale (de la viande, ndlr) de la part des voleurs", estime de son côté la gendarmerie, actuellement à la recherche de témoignages, après la plainte déposée par l'agriculteur. En raison du préjudice subi, Dominique Garnier a pu être indemnisé à hauteur de 415 euros, indiquent nos confrères.