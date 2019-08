Jean-Pierre Mocky : "J'ai officiellement 17 enfants mais je pourrais en avoir plus" - RTL - RTL

publié le 08/08/2019 à 20:14

C'est un sujet pour lequel certains et certaines s'arracheront les cheveux. Quel âge avait réellement Jean-Pierre Mocky, décédé le 7 août 2019 ? Si sa famille a annoncé que le cinéaste avait 90 ans le jour de sa disparition, de nombreux sites de référence continuaient de donner 86 ans à l'acteur. Le cinéaste surnommé "l'anar du cinéma français" a-t-il emporté son secret ?



Si la naissance de Jean-Pierre Mocky à Nice est avérée, il persiste un doute sur sa date de naissance. Juillet 1929 ou juillet 1933 ? Dans sa page Wikipédia, il était d'abord marqué 1933, avant que la date soit modifiée en juillet 1929, après les remarques de nombreux internautes sur le sujet.

En 2015, lors de la sortie de son autobiographie Je vais encore me faire des amis, le cinéaste était l'invité du Journal Inattendu avec Bernard Poirette. Ce dernier lui demande alors son âge véritable. "Maintenant, je commence à dire que j'ai 100 ans, comme ça personne ne me pose la question", démarre le cinéaste qui aura réalisé plus de 60 films. Avant de révéler la vérité.

Mentir sur son âge pour échapper aux nazis

"Ce qui s'est passé c'est que pendant l'Occupation [1942], hélas, un enfant ne pouvait pas prendre un bateau quand il avait 9 ans. J'ai eu la chance d'avoir un parrain adjoint de la mairie de Nice (...) les documents étaient faits à la main, à l'époque. Mon parrain, pour me permettre de partir en Algérie m'a vieilli de quatre ans [et changé la date de naissance initiale 1929 en 1933 ]", confie Jean-Pierre Mocky au micro de RTL. Grâce à son oncle, Jean-Pierre Mocky a donc pu embarquer sur la bateau vers Oran.

"Cela paraît un peu bizarre, car je n'ai jamais corrigé cela", conclut le cinéaste. Ainsi, Jean-Pierre Mocky est bien né le 6 juillet 1929 et comme l'a annoncé sa famille jeudi 8 août, il était bien âgé de 90 ans.