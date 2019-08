publié le 08/08/2019 à 08:46

On ne compte plus cet été les permanences de députés vandalisées. Ce mercredi 7 août, c'est Sira Sylla, députée la République En Marche (LaREM) de Seine-Maritime, qui a découvert des tags sur la façade de son local. La veille, c'est la permanence de la députée de l'Eure Claire O'Petit qui a été taguée. "Avant-hier, quand j'ai découvert ma permanence, ça paraît pas grand chose mais ça l'est, c'était une de trop. C'était le coup de massue en disant 'Il faut que ça s'arrête'", a-t-elle déclaré sur RTL.

"J'ai trois permanences. J'en ai eu deux à Vernon qui ont été cassées, à la masse, ça a été terrible, a raconté Claire O'Petit. J'ai porté plainte 7 fois. Ma voiture a été cassée. Il a fallu refaire toute la peinture. Ils ont tout rayé. J'ai reçu des menaces de morts. J'ai tout eu hélas. Mais je ne suis pas la seule, loin de là, et je ne suis pas en train de pleurer. 144 députés ont eu des dégradations ou des menaces. Ça fait un député sur cinq qui a eu des dégradations, ou des menaces de mort, ou des insultes."

Si bien que l'élue euroise dit se sentir en danger "quelques fois", et se fait parfois accompagner par ses assistants parlementaires quand elle a une course à faire. Mais elle ne changera pas de convictions pour autant. "Jamais. Jamais. Ah ça... Cela ne me renforcera pas non plus. J'ai toujours voté en conscience que ce soit des amendements ou des lois, a déclaré la députée. Nous voterons toujours en conscience. Nous ne céderons jamais à cette menace."

"Entre députés, ça n'était jamais arrivé cette dénonciation"

"Non messieurs-dames, vous n'avez pas été élus, s'est insurgée Claire O'Petit. Non, vous n'avez en plus à venir dire à vos adhérents : 'Regardez, il y a leur permanence', 'Regardez voilà leur numéro de téléphone', 'Allez-y, voilà leur numéro de téléphone et remplissez leur boîte mail d'insultes'. Non, c'est absolument inadmissible."

Évoquant la mort du maire de Signes, l'élue LaREM a regretté un climat global qui doit s'améliorer : "Il faudrait que les débats, aussi bien sur les plateaux de télévision que dans l'hémicycle soient plus respectueux. Quand on a un groupe, tel que La France insoumise, qui se permet de dire ce qu'on a voté, ce qui est public, et d'inciter en disant 'tel député a voté cela, voilà leur adresse de permanence, voilà leur numéro de téléphone, voilà tout'... Entre députés, ça n'était jamais arrivé cette dénonciation, c'est très grave."