publié le 08/08/2019 à 19:36

Alain Delon a été victime d'un AVC "il y a quelques semaines" et a eu une "légère" hémorragie cérébrale il y a plusieurs semaines, déclare son fils Anthony Delon dans un communiqué transmis à l'AFP, le 8 août 2019.

Mais, l'acteur emblématique de La Piscine et du Guépard "se repose dans une clinique en Suisse", poursuit Anthony Delon dans son texte. Ses fonctions vitales sont "parfaites et son état stabilisé, selon les médecins", précise Anthony Delon. Avant de se rendre dans la clinique en Suisse, Alain Delon est resté trois semaines en soins intensifs à l'hôpital de la Pitié-Salpétriere à Paris, où il a été opéré. "Toute la famille s'est relayée à son chevet, mon frère [Alain-Fabien], ma sœur [Anouchka] et ma mère Nathalie [Delon]", précise Anthony Delon.

Anouchka, qui réside d'ailleurs en Suisse, "suit son rétablissement de près et nous tient au courant de ses progrès quotidiens", conclut l'acteur.