Les obsèques du maire de Signes dans le Var ont lieu ce vendredi 9 août. L'édile est mort cette semaine alors qu'il tentait d'empêcher des ouvriers de décharger des gravats dans la nature.

Il a été renversé par leur camionnette, un accident selon les premier éléments de l'enquête... Son village va lui rendre un dernier hommage ce matin à 9 heures en présence de la ministre de la Cohésion des territoires, Jacqueline Gourault et du président du Sénat, Gérard Larcher. Le fils du maire, Stéphane Michel regrette qu'Emmanuel Macron ne fasse pas le déplacement.

"Je comprends qu'il ait des obligations ailleurs, j'aurais préféré qu'il soit là (...) mais je le remercie pour la lettre comme pour l'accompagnement de la famille, ça restera gravé dans nos cœurs. J'espère qu'il sortira une loi pour aider les maires qui ont des problèmes", a déclaré son fils sur RTL.

À écouter également dans ce journal

Décès de Jean-Pierre Mocky - Le cinéma français pleure la mort d'un de ses réalisateurs les plus iconiques. Jean-Pierre Mocky s'est éteint hier à l'âge de 86 ans. Cinéaste inclassable et prolifique avec plus de 60 films à son actif... Celui qu'on disait "anarchiste" avait commencé sa carrière en tant qu'acteur avant de passer derrière la caméra à la fin des années 1950.

Emmanuel Macron rappelé à l'ordre par Donald Trump - Emmanuel Macron s'entretient régulièrement avec son homologue iranien Hassan Rohani dans l'espoir d'apaiser la crise entre Téhéran et Washington, mais hier, le président français s'est fait rappeler à l'ordre par Donald Trump.