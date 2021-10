Les infos de 12h30 - Ophtalmologistes en grève : ce qui va changer concernant vos lunettes

80 jours d'attente en moyenne pour voir un ophtalmo. L'Assemblée nationale s'est penchée, cette nuit sur le problème de l'accès aux soins et a voté une série de mesures destinée à faciliter la vie des Français. Concrètement, les soins seront mieux remboursés, notamment la contraception pour les femmes de moins de 25 ans et les soins psychologiques.

Il y a du changement du côté des ophtalmologistes. Pour ce qui est des lunettes et des lentilles, elles pourront être délivrées directement par un orthoptiste. Cependant, les ophtalmologistes s'opposent fortement à cette mesure. Un mouvement de grève a débuté hier, il est prévu jusqu'au 31 octobre.

Les syndicats, comme Thierry Bour président du Snof, parlent de dégradation des soins médicaux. "Il y a une partie du corps des ophtalmologistes qui se sentent humiliés par cette mesure. Ils ont l'impression qu'on ne tient pas compte de leurs compétences. On voit très bien que ce qui est poussé derrière, c'est un changement profond du système de santé où on veut confier une partie du suivi et de la prise en charge initiale à des auxiliaires médicaux qui ne sont absolument pas formés pour ça. On dit aux gens, ne voyez plus de médecin", s'insurge-t-il.

Thierry Bour est lui-même en grève. Il a fermé son cabinet d'ophtalmologie hier soir. Il espère maintenant que le Sénat, qui doit se prononcer début novembre sur ce texte, ne laissera pas passer cet article de loi.

À écouter également dans ce journal

Toussaint - Traditionnellement, les vacances de la Toussaint sont plus calmes. Mais cette année et après des mois de restrictions sanitaires, les hôteliers ont vu bondir de 20% le taux de réservation.

SNCF - Les conducteurs de TGV Atlantique sont en grève ce samedi 23 octobre. La SNCF prévoit 8 trains sur 10. Attention car demain, la situation sera un peu plus compliquée demain puisque seuls deux trains sur trois circuleront. L'appel à la grève sera reconduit le week-end prochain.

Présidentielle - Le Parti socialiste fait bloc autour d'Anne Hidalgo. La maire de Paris sera officiellement investie candidate à la présidentielle cet après-midi. Un premier meeting qui sert à rassurer son camp et donner un nouveau souffle à sa campagne.