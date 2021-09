Crédit : Nicolas Guyonnet / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Les infos de 8h - La consultation ophtalmologique à distance bientôt possible

3 mois, 6 mois, parfois même plus d'un an avant d'obtenir un rendez-vous chez son ophtalmo. C'est pour ces raisons, parce que la population française vieillie, parce que les besoins en soins oculaires ont été multipliés par trois en France ces dernières années, que l'Assurance Maladie a choisi d'expérimenter la consultation ophtalmologique à distance, en vidéo.

C'est à Saint-Quentin dans l'Aisne, dans les locaux d'un hôpital privé, qu'est testé le dispositif. Dans un petit box, première téléconsultation pour Christine, 62 ans, venue pour un renouvellement de lunettes. Face à la patiente, un écran sur lequel vient d'apparaître une ophtalmologiste de Lille, à une centaine de kilomètres de là. Pour ce diagnostic à distance, l'ophtalmo consulte d'abord attentivement chaque dossier. "Il y a une préconsultation auprès de l'orthoptiste, et ensuite le dossier arrive sur ma salle d'attente informatiquement. Moi quand j'ouvre le dossier, c'est exactement comme au cabinet", affirme la spécialiste.

Tension oculaire, fond d'œil, champ visuel... "Le plus gros de la consultation se passe avec nous", assure l'orthoptiste, sur place. "Les délais chez les ophtalmo sont très longs, 6 mois à un an des fois. J'ai une majorité de personnes pour qui ça fait 4-5 ans qu'elles n'ont pas été chez l'ophtalmo", admet-elle.

Christine, elle, a obtenu son rendez-vous en trois semaines et repart soulagée, avec un compte-rendu et une ordonnance. "Au niveau du relationnel avec le médecin, ça s'est très bien passé, parce que j'ai vu qu'elle avait approfondi son diagnostic et qu'elle avait tous les documents en main", affirme la patiente. Le système a toutefois ses limites. Certains examens pour détecter par exemple une cataracte ne peuvent être réalisés en téléconsultation. Un tiers des patients sont ainsi reconvoqués pour une visite en cabinet.

