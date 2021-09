Budget 2022 : les nouvelles mesures qui auront un impact sur les ménages

Le dernier projet de budget du quinquennat vient d’être présenté au Conseil des ministres, la première étape d’un processus qui va durer plusieurs semaines pour acter tout ce que l’État dépensera et gagnera en 2022. Certaines mesures adoptées auront un véritable impact sur le quotidien des Français.

Le premier changement concret concerne la taxe d’habitation. Si vous faites partie des 20% de Français qui payent toujours une taxe d’habitation, elle vous coûtera moins cher. Si vous êtes célibataire à plus de 2.500 euros par mois ou si votre couple gagne plus de 4.200 euros par mois, la taxe d’habitation que vous payez encore, va baisser. À titre d'exemple, si votre taxe d’habitation était de 600 euros en 2020, elle ne sera plus que de 200 euros en 2022, avant d’être totalement supprimée en 2023.

La deuxième mesure se penche sur la "contemporanéité" des crédits d’impôts pour les employés à domicile. Cela vous concerne si vous employez quelqu’un chez vous, pour faire le ménage ou une aide à domicile par exemple. Aujourd'hui, vous payez votre employé et ensuite vous obtenez un crédit d’impôt. Mais vous devez quand même avancer l’argent. À partir du 1er janvier prochain, ce sera fini. Au lieu de payer 1.000 euros et d’être remboursé plus tard de la moitié en crédit d’impôt, il ne vous restera que 500 euros à débourser. Pour des raisons techniques, les gardes d’enfants à domiciles seront contemporanéisées plus tard, d’ici 2023.

Maprimerenov, allocation adulte handicapé et contraception

Pour les propriétaires, le dispositif Maprimerenov est prolongé en 2022. Il existe un simulateur pour vous indiquer précisément vos droits mais tous les travaux d’isolation des murs, d’installation de chauffages écologiques, de ventilation performante, toits et fenêtres sont éligibles pour être en partie financés.

Dans un tout autre domaine, si vous touchez l’allocation adulte handicapé, le prochain budget vous permettra peut-être d’être mieux pris en compte. Pour toucher cette allocation, les ressources de l’ensemble du foyer sont prises en compte. Si vous êtes en couple sans enfant, il faut que vos revenus et ceux de vos conjoints ne dépassent pas 1.020 euros net par mois, ce qui est peu. Ce critère-là va être revu à la hausse. Et ceux qui gagnent entre 1.000 et 1.520 euros pourront également bénéficier d’une allocation complète. D’après l’exécutif, cela représente une augmentation moyenne de 110 euros par mois pour les adultes bénéficiaires. Les associations demandaient toutefois un effort bien plus important.

Enfin, la contraception devient gratuite jusqu’à 25 ans. La pilule était déjà prise en charge jusqu’à 18 ans, ce sera désormais le cas jusqu’à 25. Il s'agit d'une évolution de société mais qui se traduit par un effort de l’Etat. Le budget dédié à l’égalité entre les femmes et les hommes est en hausse de 22% pour 2022.