publié le 31/12/2019 à 13:28

27e jour de grève ce mardi 31 décembre, et le mouvement devrait continuer, même s'il s'affaiblit. Pierre Matuché, le directeur production TGV de la SNCF annonce une nette amélioration pour le prochain week-end et les retours de vacances.

"Ce week-end, ce sont 2 TGV sur 3 qui vont circuler en France, avec dès samedi un service quasi-normal sur Lyon, Marseille et Lille, explique Pierre Matuché, et dès dimanche, nous ajoutons les métropoles de l'Est avec Metz, Nancy, Strasbourg et le Luxembourg."

"800.000 clients vont voyager dans nos trains ce week-end, ajoute le directeur production TGV de la SNCF. Nous allons prévenir nos clients du fait que leur TGV circule ou ne circule pas. Tous les trains qui peuvent être réservés jusqu'au 5 janvier circulent."

"Nous faisons circuler plus de TGV que les week-ends précédents, commente Pierre Matouché. Il y a donc plus de places disponibles dans nos trains ce week-end. Pour faciliter les réservations de dernière minute, nous avons mis en place 100.000 billets à prix attractifs et garantis jusqu'au 5 janvier à moins de 40 euros."

À écouter également dans ce journal

Fuite de Carlos Ghosn - L'ex-PDG de Renault-Nissan, en résidence surveillée au Japon dans l'attente de son procès pour corruption, s'est enfui du pays et a rejoint le Liban ce lundi 30 décembre. Il affirme s'être "libéré de l'injustice", son avocat japonais est "abasourdi."

Voitures brûlées - Avant même le début des festivités du passage à la nouvelle année, des voitures ont été brûlées dans la nuit de ce lundi 30 à ce mardi 31 décembre à Lyon ou encore Strasbourg. Ce soir, 100.000 policiers et gendarmes seront mobilisés en France.

Saône-et-Loire - Un sauvetage en eaux glacées tôt ce matin à la sortie de Mâcon : une jeune femme est tombée dans la Saône dans une eau à 7°. Les deux policiers présents sur place n'ont pas eu d'autre choix que de plonger pour la ramener sur la rive, saine et sauve.