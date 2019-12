publié le 26/12/2019 à 19:17

En ce 22e jour de mobilisation contre la réforme des retraites, la SNCF a reçu, jeudi 26 décembre, le titre de "pire entreprise de l’année" par le magazine 60 millions de consommateurs qui remet, chaque année, son "Cactus d’or". Ce titre récompense les sociétés aux pratiques affligeantes et qui ont gâché la vie des consommateurs. Plusieurs facteurs ont été pointés du doigt.

À commencer par le tout début : l’achat des billets. 60 millions de consommateurs rappellent que l’été dernier, il fallait patienter jusqu’à 2 heures en gare de Montparnasse pour acheter un billet de train selon les chronomètres de la CFDT. La SNCF a depuis promis de réduire ce temps d’attente à moins de trente minutes et le nouveau PDG s’est engagé à ne plus supprimer de postes de guichetiers.

Autre problème, celui de l’accès au train : il faut désormais passer des portiques pour accéder aux wagons, ce qui n'est pas pratique, juge le magazine. Autre souci, les cartes de fidélité, notamment la carte Senior : avec cette nouvelle formule, les tarifs ont augmenté de 16% en première classe, selon la fédération nationale des usagers des transports. Enfin, la ponctualité est loin d’être satisfaisante : l’association rappelle que la SNCF se place 11e sur 13e selon Prime, la plateforme des gestionnaires d'infrastructures ferroviaires.

A écouter également dans ce journal

Tempête 1999 - Le 16 décembre 1999, la tempête Lothar faisait plus de 50 morts, puis Martin, 48 heures plus tard, 30 morts de plus.

Grève SNCF - Le taux de gréviste est en légère baisse : 9,6% mais 41,2% des conducteurs restent mobilisés. En revanche, quatre syndicats d'hôtesses de l'air et stewards ont annoncé la fin de leur mouvement prévu le 3 janvier prochaine.

Iran - Deux chercheuses franco-iranienne et australienne ont débuté une grève de la faim dans leur geôle de la prison d'Evin. Incarcérées depuis plusieurs mois, elles dénoncent des tortures psychologiques.