publié le 31/12/2019 à 08:33

Incroyable rebondissement dans l'affaire Carlos Ghosn. L'ex-PDG de Renault-Nissan est arrivé au Liban, un développement inattendu pour le magnat déchu de l'automobile jusque-là assigné à résidence au Japon où il attendait son procès.

Philippe Riès, ami de longue date de la famille Ghosn a fait part de son soutien à Carlos Ghosn au micro de RTL : "Je le comprends et je l'approuve. Il était évident que Carlos Ghosn n'allait jamais obtenir un procès équitable. Il a choisit la seule possibilité qui lui restait pour ne pas passer 15 ans en prison. Tout le monde a laissé tomber Carlos Ghosn, le gouvernement également. Si les Japonais veulent donner les garanties d'un procès équitable, la balle est dans leur camp", déclare Philippe Riès.

Carlos Ghosn est arrivé lundi 30 décembre à l'aéroport de Beyrouth. Selon le journal libanais al-Joumhouriya, qui a dévoilé l'information, le patron déchu de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi est arrivé à Beyrouth dans un avion en provenance de Turquie.

Carlos Ghosn était pourtant sous le coup d'une assignation à résidence au Japon où il devait être jugé à partir d'avril 2020 notamment pour malversations financières présumées.

