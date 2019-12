Grève SNCF : Élisabeth Borne estime qu'il y a "du mieux"

publié le 28/12/2019 à 13:39

Alors que la grève entame son 24e jour de mobilisation, Élisabeth Borne, a assuré samedi 28 décembre qu'il y avait "du mieux" dans la circulation des trains de la SNCF, avec 20% de trains en plus.



"Aujourd'hui, il y a du mieux, avec 20% de trains en plus. Et il reste des places", a affirmé la ministre de la Transition écologique lors d'un point presse avec le secrétaire d'État aux Transports Jean-Baptiste Djebbari, après la visite au Centre national des opérations ferroviaires de la SNCF, à proximité de la Gare de l'Est à Paris.

"Ce que l'on peut dire aujourd'hui c'est qu'il y a 800.000 places offertes ce week-end et à ce stade 500.000 voyageurs. Ça veut dire qu'il y a des places dans les trains pour ceux qui ont besoin de se déplacer ce week-end", a-t-elle ajouté.

Jean-Baptiste Djebbari, pour sa part, a estimé qu'en moyenne 1,5 million de personnes prennent le train lors d'un week-end de chassé-croisé comme celui-ci entre les fêtes. "Malgré l'offre qui est aujourd'hui produite par la SNCF, un grand nombre de trains sont partiellement remplis", a-t-il expliqué. "Sur les TGV classiques, on a des trains qui sont parfois partiellement vides et qui parfois surprennent les clients", a-t-il souligné.

Une négociation délicate

La veille, la SNCF avait annoncé que le trafic ferroviaire resterait "très perturbé" ce week-end de départs en vacances, avec en moyenne samedi et dimanche 6 TGV sur 10 et un Transilien sur 5 en circulation.

Le secrétaire d'État aux Transports a assuré que le gouvernement négociait "de façon loyale" avec les syndicats depuis le 1er octobre, mais il a reproché à la CGT son "opposition systématique", en contraste à ce qu'il a présenté comme "un syndicalisme plus constructif" de la part de la CFDT et de l'UNSA ferroviaire.

Interrogée sur son séjour polémique pendant les fêtes de Noël à Marrakech, au Maroc, Élisabeth Borne a assuré "être mobilisée". "J'ai rejoint mes proches pour passer Noël comme je pense beaucoup de Français", s'est-elle justifiée. "Ce qui me semble important, c'est que, où que je sois, chaque jour, je suis totalement à ma tâche, complètement mobilisée, en contact permanent avec mes équipes", a-t-elle souligné.