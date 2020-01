Nouvel An : va-t-on changer de décennie dans la nuit du 31 décembre 2019 ?

publié le 30/12/2019 à 15:59

Quand on parle de la "décennie soixante-dix" ou de la "décennie quatre-vingt", on entend souvent par là les années 1970 à 1979 incluses pour la première et les années 1980 à 1989 pour la seconde. À ce titre, il semble logique de dire que nous changerons de décennie le 31 décembre 2019, pour entrer dans les "années 20"... du XXIe siècle le 1er janvier 2020.

Pourtant, si l'on veut être rigoureux, la première décennie de notre ère a commencé en l'an 1 après Jésus-Christ : l'an 0 n'existe pas. Aussi, la première décennie a duré de l'an 1 à l'an 10 inclus. Si l'on poursuit ce décompte, la deuxième décennie duré de l'an 11 à l'an 20, la troisième de l'an 21 à l'an 30, la centième de l'an 991 à l'an 1000, et la deux-cent-deuxième de l'an 2011 à l'an 2020.

Avec ce décompte, nous ne changerons pas de décennie le 31 décembre 2019. Et 1920 ne fait pas partie des années vingt, ni 1980 des années quatre-vingt... Gaby, oh Gaby d'Alain Bashung, La Groupie du Pianiste de Michel Berger, Il jouait du piano debout de France Gall ou encore L'Encre de tes yeux de Francis Cabrel, toutes sorties en 1980, sont des chansons des années soixante-dix.