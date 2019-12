publié le 30/12/2019 à 06:57

La SNCF n'a cependant pas noté une baisse du nombre de candidatures car les jeunes qui postulent se préoccupent peu de ce statut voué à disparaître. Dès le 1er janvier, les nouveaux arrivants dans l'entreprise ne seront plus "cheminot" mais signeront un contrat de droit privé.

"Ce qu'on cherche c'est d'abord une formation avant d'avoir des privilèges," déclare Loïc. Les jeunes postulants cherchent surtout un premier emploi et un travail qui plaît dans un secteur qui ouvre des perspectives. Fabien, candidat cheminot, cherche une insertion professionnelle et pas forcément un statut. "Comme j'ai entendu dire, il y aura peut-être d'autres avantages. Moi ça ne me dérange pas," affirme-t-il.

Ce statut fait déjà partie de l'histoire ancienne pour certains comme Mylène, prête à rentrer à la SNCF. "Si c'est pour avoir un statut et ne pas être content d'aller travailler tous les jours je vois pas l'intérêt. (...) Je suis déjà au-delà de tout ça," explique la jeune femme. À la rentrée, le statut ne sera donc plus qu'un souvenir.

Grève - 26ème jour de grève à la SNCF et à la RATP et encore des perturbations ce lundi 30 décembre. La situation s'améliore dans les métros avec seulement 2 lignes fermées. Mais encore beaucoup de trains sont supprimés puisqu'il n'y aura qu'un TGV sur deux en circulation aujourd'hui.

Hôpitaux - L'hôpital de Roubaix manque de bras pour ouvrir des lits supplémentaires cet hiver. Il manque 12 lits dans l'établissement qui permettent habituellement de désengorger les urgences surchargées. Le taux d'absentéisme est de 10% chaque jour à cause de conditions de travail insoutenables.

États-Unis - Donald Trump appelle à "éradiquer le fléau de l'antisémitisme". C'est dans un tweet que le président américain a réagi quelques heures après une attaque contre des Juifs réunis chez un rabbin. 5 personnes ont été blessées. Le suspect, un homme de 37 ans, a été inculpé.