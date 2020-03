Quand la quarantaine est-elle apparue dans l'Histoire ?

publié le 28/03/2020 à 06:40

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la quarantaine est une invention relativement récente. On en trouve la première trace formelle en France au XIVe siècle, dans une ordonnance royale du 21 juin 1321. À l’époque, la quarantaine concerne les lépreux : l’ordonnance leur interdit d’entrer dans les villes. Des léproseries apparaissent un peu partout en périphérie.

Cette quarantaine est une mise à l’écart définitive, pas provisoire, puisque la lèpre est une maladie lente et contagieuse, dont on ne guérit jamais. Une quarantaine perpétuelle donc. Pour retrouver les premières occurrences de la quarantaine de quarante jours, il faut remonter beaucoup plus loin, au Ve siècle avant Jésus Christ.

À l’époque, Hippocrate, l'auteur du fameux serment du même nom, constate que les maladies aiguës durent en moyenne 40 jours, des premiers symptômes à la guérison. C’est donc cette durée qui servira de référence à la quarantaine bien plus tard, et lui donnera aussi son nom.

La Provence en quarantaine pendant deux ans

Mais la quarantaine à titre préventif, comme nous la vivons en ce moment, a été pratiquée bien plus tard dans l’histoire. La première date de 1377. C’est d’abord la ville de Raguse, qui deviendra plus tard Dubrovnik, qui interdit aux bateaux en provenance d’une zone infestée par la peste de rentrer dans son port. Dans la foulée, la république de Venise adopte la même mesure. La quarantaine s’exporte ensuite à Marseille en 1383, Barcelone, en 1458 ou encore Édimbourg en 1475.

La première quarantaine terrestre en France, arrive bien plus tard, en 1720. Il s’agit alors d’empêcher l’épidémie de peste, qui a commencé à Marseille, de se propager dans tout le pays. Comme Louis XV n’a que 10 ans à l'époque, c’est le conseil du Roi qui prend la décision de placer toute la Provence en quarantaine, et de la couper du reste du pays pendant deux ans. Elle fera 120.000 morts dans cette région.