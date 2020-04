Coronavirus : la validité des cartes SNCF sera-t-elle prolongée ?

publié le 15/04/2020 à 11:23

La question se pose pour les clients SNCF ayant une carte de réduction SNCF qu'ils ne peuvent pas utiliser durant le confinement. La validité de celle-ci sera-t-elle rallongée ? RTL a posé la question mardi 14 avril à la SNCF pour toutes les cartes d'abonnement. Et il y en a beaucoup : cartes Seniors, Week-end, jeunes ou encore TGV Max. Et pour le moment aucune décision n'a été prise concernant les cartes d'abonnements.

SNCF Voyages se penche actuellement sur le sujet et devrait avertir rapidement les clients. De manière plus générale, par exemple pour les abonnements au cinéma ou encore pour les abonnements de salle de sports, il ont été gelés vers la mi-mars et prolongés. Mais là encore chaque entreprise est libre de fixer ses règles. Mais vous pouvez toujours demander un geste commercial.