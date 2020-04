publié le 15/04/2020 à 07:50

Mercredi 15 avril, 30e jour du confinement. Bienvenue dans RTL avec Vous, le podcast quotidien de la rédaction de RTL qui vous raconte au jour le jour cette crise du coronavirus.

Est-ce que l’horizon du 11 mai dessiné par le président de la République Emmanuel Macron rassemble les Français dans un même espoir ou bien divise les citoyens, en fonction de leur état de santé, de la région où ils habitent, du métier qu’ils font, ou même de leur âge.

Combien de retraités se disent en effet que cette date du 11 mai ne sera pas pour eux ? Combien de grands-parents se demandent quand ils pourront enfin serrer leurs petits-enfants dans leurs bras ? Combien de pensionnaires de maisons de retraite broient du noir, plus seuls que jamais, dans leur chambre, sans pouvoir recevoir la visite de leur famille ?

Oui, depuis le début du confinement nous avons reçu à RTL beaucoup d’appels au 3210 de familles, et particulièrement d’enfants de personnes âgées inquiètes de ne pouvoir aller rendre visite à leurs proches dans des maisons de retraite. Comme l'a affirmé le ministre de la Santé, Olivier Véran, ces familles vont devoir attendre au-delà du 11 mai pour retrouver leurs proches et les maisons de retraite vont essayer de trouver des solutions pour les soutenir au maximum.

Posez vos questions à RTL

Toutes vos questions, qu’elles soient médicales, économiques, si vous n’avez pas compris telle ou telle décision ou consigne du gouvernement, si vous voulez nous soumettre un problème spécifique pour tel ou tel métier, toutes ces questions, vous pouvez les poser à RTL, et on tentera d’y répondre.



Vous pouvez le faire au 3210, et laisser un message si le standard n’est pas ouvert. Vous pouvez également laisser un mot sur la page Facebook RTL. Vous pouvez aussi nous adresser un courriel à temoins@rtl.fr, avec des photos de votre vie de confiné.

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcasts

Google Podcasts

>> Coronavirus : RTL avec vous. Chaque jour, la rédaction de RTL vous accompagne pendant le confinement et tente de répondre aux nombreuses questions que vous vous posez. Philippe Corbé et nos journalistes vous donnent des informations qui peuvent vous servir, vous, votre famille, vos proches. Ensemble, nous allons vivre ces moments difficiles.