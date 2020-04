publié le 15/04/2020 à 10:24

La Grande Boucle sauve sa peau. Le Tour de France 2020, initialement prévu du 27 juin au 19 juillet, s'élancera de Nice le samedi 29 août pour s'achever sur les Champs-Élysées à Paris le dimanche 20 septembre. Une annonce qui devrait être faite officiellement à la mi-journée par les organisateurs.

L'information a en tout cas surpris tout le monde mardi 14 avril. Le Tour de France est maintenu, dans la même forme, mais à des dates différentes. Des tractations en coulisses très secrètes, car peu de monde était dans la confidence. Pas même les directeurs sportifs ni les sponsors...

"Beaucoup de personnes qui sont liées au cyclisme espéraient en tout cas que le Tour de France puisse courir cette année", indique Laurent Jalabert, le consultant cyclisme de RTL.

"On espérait simplement qu'il puisse avoir lieu plus tard dans l'été", ajoute l'ancien coureur. "C'est finalement une assez bonne surprise. Maintenant, ça dépendra bien sûr de la situation sanitaire, pourvu que ça évolue dans le bon sens".

Quid alors de la préparation des coureurs en plein confinement. Comment peuvent-ils s'entraîner ? On peut "s'entraîner sur ce que l'on appelle des 'home trainer', des machines statiques", indique le consultant de RTL. "On peut simuler des entraînements, mais (...) on ne peut pas préparer un Tour de France sur ce type d'appareil", précise-t-il.

Les coureurs seront-ils prêts ? "Si le confinement est levé le 11 mai, il restera pas moins de trois mois et demi pour préparer le Tour de France. Ça fait peu, mais c'est une situation très exceptionnelle. Je pense que c'est jouable", assure Laurent Jalabert.