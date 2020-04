publié le 15/04/2020 à 10:55

Si tous les soirs en France, nous avons le point presse de Jérôme Salomon, au Québec, où le coronavirus a fait plus de 300 morts, ils ont aussi leur "Jérôme Salomon local".

C'est le docteur Horacio Arruda et avec lui, on est loin du discours académique austère. On est plus sur du concret, mais alors du vraiment concret pour promouvoir les joies du confinement, par exemple : "On doit en profiter pour faire des choses qu'on aime et qu'on n'a jamais le temps de faire seul. Moi là, en fin de semaine, je vais me faire des tartelettes portugaises", explique-t-il dans un point presse.

Avec le Premier ministre derrière lui et la belle province devant sa télé, il parle de sa vie, de tartelette portugaise, donne des conseils de confinement : "Il ne faut pas paniquer. Prenez ce qui vous fait plaisir. Chaque personne est très très différente, moi j'écoute de la musique pour me rendre plus joyeux", poursuit-il.

Et le domaine dans lequel il excelle, c'est la pédagogie par rapport au virus : "Quand on s'assoit sur un banc public on ne le lèche pas, on s'assoit avec ses fesses, ce n'est pas un virus qui va vous sauter dessus". Il précise qu'il ne faut pas non plus "préparer un jambon aux ananas avec sa belle-sœur" et que "la monogamie est préférable ces temps-ci".



Un côté nature qui en fait la star des québecois. Tous les soirs, ils attendent ce qu'ils ont nommé le Horacio Show. Il joint parfois le geste à la parole et offre des mimiques dignes de Louis de Funès, par exemple, lorsqu'il explique comment il va aplanir la courbe des décès.Il a même des chansons à sa gloire sur les réseaux sociaux.

Le bungalow blues band de Boucar Diouf et Cie — Lorraine Dubuc (@MaCoLiLo) April 14, 2020