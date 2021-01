publié le 26/01/2021 à 13:35

Face à la pénurie de doses de vaccin contre le coronavirus en France, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a dû clarifier le calendrier et notamment le délai à respecter entre les deux injections. Ce sera entre trois et quatre semaine et non six semaines, comme l'avait proposé la Haute autorité de santé.

Plusieurs raisons expliquent ce délai. D'abord, l'absence de données scientifiques sur l'efficacité de la première dose alors que Pfizer évoque 50% contre 33% par une étude israélienne et la crainte que ce chiffre soit inférieur chez les plus âgés persiste. Ensuite, l'intensité de la protection du vaccin n'est pas encore connue tout comme la durée à moyen terme.

Olivier Véran ne veut donc prendre aucun risque et souligne que "nous sommes face à une part d'inconnus et d'incertitudes". "Je fais donc le choix de la sécurité des données validées et dont on maîtrise la pleine compréhension" a ajouté le ministre de la Santé.

En espaçant les doses à six semaines au lieu de trois ou quatre, on ne vaccinerait pas beaucoup plus de monde et il y aurait un risque de manque de compréhension de la population. Par ailleurs, il faudrait alors décaler le million de rendez-vous déjà pris pour la deuxième dose, pour ceux qui ont déjà été vaccinés.

