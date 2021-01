publié le 26/01/2021 à 07:48

Le manque de doses du vaccin contre le coronavirus commence déjà à se faire sentir à Paris. Au centre de vaccination de l'Hôtel Dieu, plusieurs personnes ont eu une mauvaise surprise, lundi 25 janvier, jour de leur deuxième injection, 21 jours après la première. Et pour cause, elles sont reparties bredouilles puisque l'hôpital n'avait pas reçu suffisamment de doses pour leur administrer une seconde fois le vaccin.

Leur rendez-vous a donc été reporté à la semaine prochaine. Cela a suscité de l'incompréhension et de l'agacement auprès de ses patients, comme Marie-Christine, infirmière : "On a reçu un mail de l'Hôtel Dieu nous disant qu'il fallait venir sans rendez-vous se faire vacciner et on arrive, il n'y a aucun vaccin de disponible, ils n'ont pas été livrés".

En réalité, l'Hôtel Dieu n'a pas reçu de doses en quantité suffisante cette semaine et les stocks restants sont réservés aux patients venant pour une première injection, à la demande du directeur des hôpitaux parisiens, Martin Hirsch.

Pour les autres, comme Hélène, elle aussi infirmière, la deuxième piqûre est repoussée de 7 jours : "J'ai obtenu un rendez-vous pour le 3 février, à 17h40. Je suis très en colère car on est en première ligne et on devrait être les premiers vaccinés". Ce temps d'attente pourrait encore s'allonger si le gouvernement suit les recommandations de la Haute autorité de santé, qui préconise d'espacer les injections de six semaines, contre trois actuellement.

